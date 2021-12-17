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Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku

Kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde, Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burnunun kırıldığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Umut Meraş'ın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Umut Meraş çarpışma yaşadı.

Yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık saptanan Umut'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Etiketler umut meraş sakatlık
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