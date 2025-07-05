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17 yaşında 9 kez Türkiye şampiyonu oldu

17 yaşında 9 kez Türkiye şampiyonu oldu
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Kayserili Genç sporcu Mert Güney; 17 yaşında olmasına rağmen muaytahi ve kickboks branşlarında 9 kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri MortasCombat Spor Kulübü’nde muaythai ve kickboksa başlayan MertGüney, 2025 yılı içerisinde Ocak ayında Kickboks Gençler K-1 branşında 51 kg, Mayıs ayında Muay Thai U23 kategorisinde 48 kg, Temmuz ayında Gençler Muay Thai branşında 51 kg ve yine Temmuz ayında Gençler Kickboks K-1 branşında 51 kg olmak üzere 4 ayrı Türkiye Şampiyonluğu kazanarak toplamda 9. Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

Mert Güney, ayrıca Antalya’da düzenlenen U23 ve Elitler Dünya Şampiyonası’nda 4 zorlu maçın ardından dünya ikinciliği elde etti. Başarılı sporcu, hedefinin Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu olduğunu söylerken, hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti. Güney; "Başarılarımın gerçek sahibi İbrahim Mortaş hocamdır. Bugün ayakta durabiliyorsam onun sayesinde. Şimdi sırada Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak Muay Thai Dünya Şampiyonası ve İtalya’da düzenlenecek Kickboks Avrupa Şampiyonası var. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Antrenör İbrahim Mortaş da, sporcusuyla gurur duyduğunu belirtti. Mortaş; "Mert, 11 yaşından bu yana benimle. Ona sadece bir sporcu olarak değil, bir evlat gibi yaklaşıyorum. Aramızda yılların oluşturduğu özel bir bağ var. Ringe çıktığında sesimi duymasa bile sadece göz göze gelmemiz yeterli oluyor. Son 2 ayda yaklaşık 25 maça çıktı. Bunların 4’ü uluslararası düzeydeydi. Son şampiyonada sakat bir ayakla dövüştü ama yılmadı, yine şampiyon oldu. Bu, karakter işidir. Disiplinli, azimli ve örnek bireyler yetiştiriyoruz. Mert bunun en güzel örneğidir" ifadelerini kullandı.

İHA

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Etiketler Türkiye şampiyonu 17 yaşında Mert Güney
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