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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldik!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldik!

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 20 Mayıs Cuma günü yapılacak final maçında altın madalyayı kazanacağına inandığını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde yarı final maçında İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşan ve 4-0'lık galibiyet elde eden olimpiyat ikincisi Buse Naz, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ALTIN MADALYAYI İSTİYORUZ"
Hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getiren milli boksör, "En başından beri 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2 derken bugün 1 maç kaldı. Altın madalyayı istiyoruz. Sevinmek için erken ama çok önemli bir rakibimi yendim. Atmosferin verdiği heyecan var. Ülkemizde dövüştüğümüz için farklı bir heyecan oluyor. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Umarım 20 Mayıs'ta altın madalyayı boynumuza takacağız." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olan Buse Naz, İstanbul'da seyircisi önüne çıkmanın farkından bahsederek, "Olimpiyat atmosferi solumuş biri olarak bugün burada daha heyecanlıydım. Seyirci faktörü çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Etkilenmemeye çalışsak da bizi etkiliyor. Umarım altın madalya aldığımızda hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek. (AA)

Etiketler boks kadın boks şampiyona
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