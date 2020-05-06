Georgina Rodriguez'den tepki çeken görüntü

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodríguez ,Instagram hesabında "Nuevo Futuro Vakfı'na 20 bin maske bağışlamak için Bella + Canvas ile ortaklık kurdum. Mükemmel çalışmaları ve bağlılıkları için hayran olduğum büyük ailelere duyrulur" dedi.

Rodríguez, "Maske takmak, hepimizi Covid-19'un yayılmasından korumak için temel bir eylemdir. Bizler bu hastalıktan etkilenen insan sayısını azaltabilir ve dünyayı kendimizi kapsayan kadar basit bir hareketle kurtarabiliriz. Lütfen bu mesajı yaymaya devam edin. Birlikte anlatacağız." dedi.

Maske dağıtımı ile alkışları toplayan Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, tepki çeken bir kareye de imza attı. Corona virüs zamanı dışarısının tehlikeli olduğunu bile bile çocuklarıyla birlikte ekran karşısına çıkınca kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.