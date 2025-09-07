  1. Anasayfa
  4. Milli halterci Adem Algül'un şampiyonluğu rekorla geldi

Milli halterci Adem Algül'un şampiyonluğu rekorla geldi

Güncelleme:

Özbekistan'da düzenlenen Asya Central Halter Turnuvası’nda 65 kiloda yarışan Şırnaklı milli sporcu Adem Algül, koparmada 117 kilo, silkmede 132 kilo ve toplamda 249 kilo kaldırarak şampiyon oldu.

Özbekistan’ın Ürgenç kentinde 5 Eylül’de başlayan Asya Central Halter Turnuvası’nda 65 kiloda mücadele eden Adem Algül, koparmada 117 kiloluk kaldırışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Ardından silkmede 132 kiloya ulaşan Algül, toplamda 249 kiloluk derecesiyle turnuvada birincilik kürsüsüne çıkıp Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı’nı salondakilere dinletti. Turnuva 10 Eylül’de sona erecek.

DHA

