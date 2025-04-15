Milli halterciler Avrupa'da tarih yazdı

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 170 kilo ile gümüş, toplamda ise altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ferdi Hardal ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden milli halterci Kaan Kahriman, koparmada 146 kiloluk derecesiyle altın madalya, silkmede 170 kilo ile gümüş, toplamda 316 kilo ile altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Bu kiloda diğer sporcumuz Ferdi Hardal ise koparmada 140 kilo ile gümüş, silkmede 165 kilo ile bronz, toplamda da 305 kilo ile bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Müsabakalar sonunda sporcularımıza madalyalarını Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel ve Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü verdi.

BAKAN BAK’TAN MİLLİ HALTERCİ KAAN KAHRİMAN İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Moldova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Kaan Kahriman için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Kaan Kahriman’ı tebrik ediyorum. Adını zirveye yazdıran milli haltercimizin başarılarının devamını diliyorum. Erkekler 67 kiloda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olan Ferdi Hardal’ı da tebrik ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

DHA