Milli paralimpik yüzücümüz Defne Kurt'tan 5. dünya şampiyonluğu

Milli yüzücü Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Defne Kurt, 100m sırtüstü yarışında da birinci oldu.

Kurt, 1:06.95'lik derecesiyle bu organizasyondaki 5. altın madalyasını elde etti.

Şampiyonada daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta üç altın madalya kazanan Defne Kurt, dördüncü zaferiyle tarihte bunu başaran ilk sporcumuz oldu.

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medyada yaptığı paylaşımla milli para yüzücü Defne Kurt’u başarısından dolayı tebrik etti. Bakan Bak, “Defne tarih yazmaya devam ediyor. 7 günde 5 altın madalya. Seninle gurur duyuyoruz kızım” ifadelerinde bulundu.

DHA / İHA