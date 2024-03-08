Milli sporcu Barış Çin'den Avrupa şampiyonluğu!
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Türkiye Bilardo Federasyonu, Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğin finalinde Barış Çin, Fransız rakibi Michael Hammen'i 186-180 yenerek Avrupa şampiyonu unvanını kazandırdı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'ndaki tesisinde gerçekleştirilen organizasyonunun finalinde Fransız rakibi Michael Hammen'i 186-180 yenen Barış Çin, Avrupa şampiyonu oldu. Michael Hammen'in ikinci bitirdiği şampiyonada milli sporcu Hacı Arap Yaman, İspanyol Sergio Sanchez ile üçüncülüğü paylaştı.
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