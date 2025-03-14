  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli sporcu Busenaz Sürmeneli finale yükseldi

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli finale yükseldi

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli finale yükseldi
Güncelleme:

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu’ndan sonra Busenaz Sürmeneli de finale yükseldi.

2019 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonu, 2020 yılında ise Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırp Anastasija Lukajic ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Sürmeneli üç raundu 5-0 ve maçı da 5-0 kazanarak finale yükseldi. Busenaz Sürmeneli finalde yarın akşam Rus, Kazak maçının galibi ile altın madalya için mücadele edecek.

DHA

Etiketler Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun diploması için ''uygun'' deyip, görevinden istifa eden dekan sessizliğini bozdu Ekrem İmamoğlu'nun diploması için ''uygun'' deyip, görevinden istifa eden dekan sessizliğini bozdu 2 günün keyfini çıkarın: Hafta sonu bahar, yeni haftada ise kış geliyor! 2 günün keyfini çıkarın: Hafta sonu bahar, yeni haftada ise kış geliyor! Hayatında Dolar görmeyen kadın imzaladığı ''kağıt'' yüzünden 2 milyon Dolar borç sahibi oldu Hayatında Dolar görmeyen kadın imzaladığı ''kağıt'' yüzünden 2 milyon Dolar borç sahibi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa elini öptürdü, tepkiler çığ oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa elini öptürdü, tepkiler çığ oldu Bakanlık kadrolu personel alımı yapacak: İşte alım yapılacak branşlar Bakanlık kadrolu personel alımı yapacak: İşte alım yapılacak branşlar Mezarlığı ziyaret eden 2 kadından tepki çeken pozlar Mezarlığı ziyaret eden 2 kadından tepki çeken pozlar Bodrum'da evinde ölü bulunan Türkiye'nin ünlü iş kadınının son mektubu ortaya çıktı Bodrum'da evinde ölü bulunan Türkiye'nin ünlü iş kadınının son mektubu ortaya çıktı İki il arasındaki mesafe dev köprüyle yarı yarıya inecek İki il arasındaki mesafe dev köprüyle yarı yarıya inecek Akasya Durağı'nın haylazını artık görenler tanıyamıyor Akasya Durağı'nın haylazını artık görenler tanıyamıyor Sadece 180 gün kaldı... Başvurmayanlar tapudaki hakkını kaybedecek! Sadece 180 gün kaldı... Başvurmayanlar tapudaki hakkını kaybedecek!
''Kankası''ndan Nükhet Duru'nun dans ederken gözüken iç çamaşırı için olay yorum ''Kankası''ndan Nükhet Duru'nun dans ederken gözüken iç çamaşırı için olay yorum AK Parti döneminde işe alınmış... Yeni Akit yazarı Kenan Alpay belediye çalışanı çıktı! AK Parti döneminde işe alınmış... Yeni Akit yazarı Kenan Alpay belediye çalışanı çıktı! Dev AVM'de 3 yaşındaki minik Elif'e köpek saldırısı kamerada! Dev AVM'de 3 yaşındaki minik Elif'e köpek saldırısı kamerada! Canlı yayına bağlanıp ''cadıyım'' dedi, elektrikler kesilince Hakan Ural'ın tepkisi bu oldu Canlı yayına bağlanıp ''cadıyım'' dedi, elektrikler kesilince Hakan Ural'ın tepkisi bu oldu Futbolda 100 milyon Euro'luk transfer bombası patlıyor! Futbolda 100 milyon Euro'luk transfer bombası patlıyor! Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Yüzlerce suç kaydı ve 108 yıl hapis cezası varken aramızda dolaşıyormuş! Yüzlerce suç kaydı ve 108 yıl hapis cezası varken aramızda dolaşıyormuş! Kira geliri beyanında son günler: Cezası çok ağır olacak! Kira geliri beyanında son günler: Cezası çok ağır olacak! Survivor'da izleyicinin gözünden kaçmayan hata! Fragman apar topar yayından kaldırıldı Survivor'da izleyicinin gözünden kaçmayan hata! Fragman apar topar yayından kaldırıldı Bodrum'da ilginç anlar: Gelinliğiyle yola çıkıp ''Koca aranıyor, mümkünse zengin'' pankartı açtı Bodrum'da ilginç anlar: Gelinliğiyle yola çıkıp ''Koca aranıyor, mümkünse zengin'' pankartı açtı