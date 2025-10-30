Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat dünya şampiyonu!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda milli sporcumuz Merve Dinçel Kavurat, rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar 53kg'da milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 yenerek altın madalya kazandı.

Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millî sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak milli sporcuyu kutladı.

 

