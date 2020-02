Spor federasyonlarında koronavirüs tedirginliği

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, yurt dışına gidecek milli takım kafilelerinde de tedirginlik yaratıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyatlar öncesinde; olimpiyat kota mücadeleleri, Avrupa şampiyonaları ve özel turnuvalara katılacak milli takımlar, virüsün başka ülkelere de sıçramasıyla endişe duymaya başladı.

Dünyanın gündeminde olan koronavirüsün Çin'in ardından 17 ülkede daha görülmesi Türk spor camiasını da tedirgin ediyor. Bunun ilk örneği İran'daki özel bir turnuvaya katılacak olan Halter Milli Takımı'nda yaşandı. Kafilede yer alan sporcular maske takarak kendilerince önlem aldı. Milli sporcular Celil Erdoğdu ve Bünyamin Sezer, aldıkları önlemi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve uluslararası federasyonlar Avrupa ve diğer ülkelerde düzenlenecek organizasyonlarla ilgili henüz bir çalışma gerçekleştirmedi. Dünyada hızla yayılan virüs için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ise müsabakalara gidecek sporcularla ilgili herhangi bir önlem alınıp alınmadığı bilinmiyor. Diğer Avrupa ülkeleri ya da yarışmaların düzenleneceği ülkelerde virüsün daha yaygın hale gelmesi halinde nasıl bir karar alınacağı merak konusu.

TÜRKİYE'DEN HİÇBİR FEDERASYON ÇİN'E GİTMEYECEK

Koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından Çin'de düzenlenecek olan Modern Pentatlon, Özel Sporcular Masa Tenisi ve Dünya Salon Atletizm Şampiyonaları, uluslararası federasyonlar tarafından iptal edildi. Türkiye'deki spor federasyonlarının birçoğu da Çin ve Asya ülkelerinde düzenlenecek turnuva ve şampiyonlarda yer almayacaklarını belirtti.

VOLEYBOL FEDERASYONU ÜSTÜNDAĞ: VİRÜSÜN DÜNYADA YAYILMASI ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Voleybol Milletler Ligi müsabakaları olduğunu ve turnuvanın 2'nci ayağının Çin'de oynanacağını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Virüsün dünyada yayılması çok büyük bir tehlike. Biz şu an olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Ancak öncesinde Milletler Kupası var. Bu kupanın ikinci ayağı Çin'de oynanacak. Bu konuyla ilgili uluslararası federasyondan görüş istedik. Ne karar alacağız henüz belli değil. Ancak 5 ayaktan oluşan bu ligin finali de Çin'de oynanacak. Bu konuyla ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve devlet büyüklerimizle görüşeceğiz. Alınacak nihai karara göre hareket edeceğiz. Bu işin devamı da var. Virüs bu hızla yayılmaya devam ederse belki de olimpiyatlar da tehlikeye girebilir. Ancak süreci çok yakından takip ediyoruz. Gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz" diye konuştu.

KICK BOKS FEDERASYONU BAŞKANI KAYICI: ASYA ÜLKELERİNİN HİÇBİRİNE GİTMEME KARARI ALDIK

Virüsün ortaya çıkmasının ardından Asya ülkelerine gitmeme kararı aldıklarını ifade eden Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da, "Asya ülkelerinin hiçbirine gitmeme kararı aldık. Avrupa ülkelerinde de virüsün artması halinde Sağlık Bakanlığımız ile Spor Bakanlığımızın verecekleri kararlara uyarız" şeklinde konuştu.

CİMNASTİK FEDERASYONU BAŞKANI ÇELEN: SPORCULARIMIZIN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATACAK HİÇBİR YARIŞMAYA KATILMAYIZ

Sporcu sağlığının önemine dikkat çeken Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen ise "Sporcularımızın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir yarışmaya katılmayız. Yer alacağımız yarışmalar öncesi o ülkedeki elçiliklerimiz ve Spor Bakanlığımızın görüşü dahilinde gideriz" dedi.

BADMINTON FEDERASYONU BAŞKANI ÖZMEKİK: GELEN TALİMATA UYARIZ

Olimpiyat için Asya ülkelerindeki kota müsabakalarının sona erdiğini hatırlatan Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, şunları kaydetti:

"Asya ülkelerindeki kota müsabakaları bitti. Ancak Avrupa'da virüsün yayılması halinde dünya ve Avrupa federasyonlarından bir karar alınacak olursa biz de gelen talimata uyarız."

TEKVANDO FEDERASYONU BAŞKANI ŞAHİN: ÇİN'DE MÜSABAKA OLSA DA GİTMEYECEĞİZ

Çin'de yapılacak hiçbir müsabakaya katılmayacaklarını bildiren Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Çin'de müsabaka olsa da gitmeyeceğiz. 15-22 Şubat tarihleri arasında İsveç'te yapılacak turnuvaya ise Sağlık ve Spor Bakanlığımıza danışarak, herhangi bir tehlike yoksa gideriz" ifadelerini kullandı.

TENİS FEDERASYONU BAŞKANI DURMUŞ: ÖNEMLİ OLAN SPORCU SAĞLIĞI

Sporcu sağlığının her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, "Virüsün saptandığı ülkelerde faaliyetlerimiz olursa, bakanlıklarımıza danışarak gitmeme kararı alırız. Bizim için her şeyden önce sporcularımızın sağlığı gelir. Önemli olan onlar" dedi.

BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANI ALBAYRAK: SPORCULARIMIZIN SAĞLIĞIYLA İLİGLİ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIRIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde düzenlenecek organizasyonlarla ilgili kendilerinden bilgi aldığını belirten Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız faaliyet programlarımızla ilgili bizden bilgi aldı. Bakanlığımız ne derse biz onu yaparız. Sporcularımızın sağlığıyla ilgili her türlü önlemi alırız" açıklamasında bulundu.

ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI ÇİNTIMAR: HİÇBİR ÜLKE SPORCUSUNU TEHLİKEYE ATMAZ

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili yoğun olarak çalıştığını söyleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, "Sağlık Bakanlığımız şu anda bu konuyla ilgili çok yoğun bir çalışma içerisinde. Spor Bakanlığımızla da istişare halindeyiz. Bakanlıklarımızın alacak olduğu her türlü karara uyacağız. Dünyayı tehdit etmeye başlayan bu virüs karşısında hiçbir ülke sporcusunu tehlikeye atmaz. Pekin'de yapılacak olan Salon Atletizm Şampiyonası uluslararası federasyon tarafından iptal edildi. Biz de federasyon olarak alınacak kararları bekleyeceğiz" diye konuştu.

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI AYDIN: TÜM ÜLKELER ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan alınacak karara göre hareket edeceklerini belirten Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Dünyayı tehdit eden bu virüs karşısında tüm ülkeler önlem almaya başladı. Sağlık Bakanlığımız ve Spor Bakanlığımız konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Alınacak kararı bekleyip ona göre hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

MODERN PENTATLON FEDERASYONU BAŞKANI ÇAKIR: VİRÜSUN HIZLA YAYILMASI TOKYO OLİMPİYATLARI'NI BİLE TARTIŞILIR HALE GETİRDİ

Virüsün hızla yayılmasının ardından Tokyo'da düzenlenecek 2020 olimpiyatlarının da tartışılır hale geldiğini dile getiren Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, "2020 Dünya Şampiyonası Pekin'deydi. Bugünlerde iptal kararını bekliyoruz. Bu tehlikeli durum karşısında hiçbir sporcumuzu Çin'e götürmeyeceğiz. Bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor. Çin'in kendi futbol ve basketbol ligleri iptal edildi. Virüsün bu hızla yayılması Japonya'da yapılacak 2020 olimpiyatlarını bile tartışılır hale getirdi. Bu nedenle hiçbir sporcumuzu tehlikeye atmayız" ifadelerini kullandı.

