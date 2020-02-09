Tenis Milli Takımı, Lüksemburg'u mağlup etti

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz’ün yaptığı, Pemra Özgen, Berfu Cengiz, Başak Eraydın, İpek Öz, Ayla Aksu ve Zeynep Sönmez’in temsil ettiği kırmızı beyazlı ekip Centre National de Tennis kortlarında düzenlenen organizasyonda Lüksemburg'a şans tanımadı.

B Grubu’ndaki ilk iki maçında sırasıyla Slovenya ve Polonya’ya yenilen Türkiye, kümede kalmayı garantileyecek takımı belirleyen serideki tekler müsabakalarını kazandı. Berfu Cengiz’in Tiffany Cornelius'u 6-2, 6-2; Fed Cup'ta üst üste 20'nci yılını geçiren deneyimli isim Pemra Özgen’in ise Eleonora Molinaro'yu 6-3, 6-4 yenmesi sonrası Lüksemburg'un çiftler maçına çıkmamasıyla seriyi 3-0 kazanan milliler grupta kalmayı garantiledi. Ay yıldızlılar Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup’ta 2021’de üst üste 9'uncu yılını geçirecek.

(DHA)

