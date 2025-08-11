  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Yüzmede kupa el değiştirdi; Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi

Yüzmede kupa el değiştirdi; Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi

Yüzmede kupa el değiştirdi; Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
Güncelleme:

Fenerbahçe, 2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda Galatasaray'ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptıkları itirazın sonuçlandığını ve kupanın kendilerine verildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, 2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda Galatasaray'ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazın sonuçlandığını ve kupanın kendilerine verildiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenindir" denildi ve şampiyonluk kupasının Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle:

"Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenin müzesinde: 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası Kulübümüze teslim edildi.

2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda, Açık Yaş Erkekler kategorisinde lisanssız sporcu yarıştırarak açıkça kuralları ihlal eden Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaptığımız itiraz, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunmuş; kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir.

Bu karar; alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir.

Sporun gerçek ruhu, kazanmak için "her yol mübahtır" anlayışı yerine etik ve ahlak değerleri ön planda tutmakla, adalet ilkelerinin hem söylemde hem eylemde yaşatılması ile güçlenir.

Fenerbahçe, her branşta olduğu gibi yüzme branşında da hakkını sonuna kadar aramaktan asla vazgeçmez. Kimse, emeğin ve dürüst rekabetin önüne geçemez.

Süreci adil şekilde değerlendiren tüm yetkililere teşekkür eder, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında 6 kupanın 5'ini kazanan şubemizi ve sporcularımızı tebrik ederiz. Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenindir.

DHA

text-ad
Etiketler yüzme Fenerbahçe Galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili isimden kadından kadına ''sokakta böyle çıplak gezmeyin'' dayağına destek! AK Partili isimden kadından kadına ''sokakta böyle çıplak gezmeyin'' dayağına destek! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan canlı yayında İstanbul depremi için tarih verdi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan canlı yayında İstanbul depremi için tarih verdi Balıkesir depremi sonrasında Türkiye'nin deprem profesörleri yine birbirine girdi Balıkesir depremi sonrasında Türkiye'nin deprem profesörleri yine birbirine girdi Balıkesir'deki depremi 1 ay önceden bilen isimden ikinci büyük deprem uyarısı Balıkesir'deki depremi 1 ay önceden bilen isimden ikinci büyük deprem uyarısı Silivri'den dikkat çeken haber: Tutuklu Fatih Altaylı, tutuklu Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı Silivri'den dikkat çeken haber: Tutuklu Fatih Altaylı, tutuklu Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı Kamil Koç'un sistemlerine sızdılar: Müşterilere SMS yağıyor! Kamil Koç'un sistemlerine sızdılar: Müşterilere SMS yağıyor! Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak! Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak! Balıkesir'deki 6,1'lik yıkım havadan görüntülendi! Balıkesir'deki 6,1'lik yıkım havadan görüntülendi! Alkollü olarak polise yakalanan sürücünün bulduğu çözüm ''pes'' dedirtti Alkollü olarak polise yakalanan sürücünün bulduğu çözüm ''pes'' dedirtti İşte selin yuttuğu ilimizin son hali: Bugün büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü... İşte selin yuttuğu ilimizin son hali: Bugün büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü...
Türk belgeselcilerden sınırları zorlayan tarihi başarı Türk belgeselcilerden sınırları zorlayan tarihi başarı Tüm araç sahipleri için emsal karar: Siz de başvurun ve paranızı geri alın! Tüm araç sahipleri için emsal karar: Siz de başvurun ve paranızı geri alın! Sosyal medya reklamına kandı, 4 gün yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdi! Sosyal medya reklamına kandı, 4 gün yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdi! Dünyanın en güçlü döviz ve altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu Dünyanın en güçlü döviz ve altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu Ahmet Çakar'dan ligin ilk haftasından şampiyonu ilan etti Ahmet Çakar'dan ligin ilk haftasından şampiyonu ilan etti Yine ciğerlerimiz yanıyor! 10 ilde peş peşe orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 10 ilde peş peşe orman yangını Çanakkale alev alev yanıyor: Havalimanı ve boğaz kapatıldı Çanakkale alev alev yanıyor: Havalimanı ve boğaz kapatıldı Milyonlarca memur ve emekli belliyordu: En düşük memur maaşı talebi belli oldu Milyonlarca memur ve emekli belliyordu: En düşük memur maaşı talebi belli oldu Türkiye'nin eşsiz, benzersiz, dudak ısırtan, akıl alalmaz ''sahilkondu''su kamerada! Türkiye'nin eşsiz, benzersiz, dudak ısırtan, akıl alalmaz ''sahilkondu''su kamerada! Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı ağlatan teklif Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı ağlatan teklif