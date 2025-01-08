Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi
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Teknik direktör Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi. Belözoğlu sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu, İstanbul'da trafik kazası geçirdiğini ancak durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Fanatik'e açıklama yapan Emre Belözoğlu, "Kaza geçirdim ama çok önemli bir durum yok. Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdim. Şu anda iyiyim. Hastanedeyim ama korkulacak bir durum yok gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.
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