Eskişehirspor'un Kaptanı Hasan Ulaş Uygur: Eskişehirspor ait olduğu yere gelecektir

Başarılı genç kaptan Hasan Ulaş Uygur, bir süredir birtakım zorluklar yaşayan takımının bir an önce ait olduğu yere geri dönmesi gerektiğinin altını çizerek, takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu

Doğma büyüme Eskişehirli olan Hasan Ulaş Uygur, şu anda kendi şehrinin takımında oynamasının hala daha ilk günkü kadar heyecan verici olduğunu belirtti. Uygur, “Tek hedefim Eskişehir'in ait olduğu yere geri dönmesi. Eskişehirspor Türkiye de başarılar yakalamış geçmişiyle taraftarıyla bandosuyla çok önemli ve büyük bir camiadır. Hak ettiği yer asla buralar değildir süper ligde olması gereken Avrupa kupalarına gitmesi gereken kulüptür. Ve elbet hak ettiği yere dönecektir tek temennim ve hedefim bu.”

“Dönüşümüz muhteşem olacak”

Her bitişin muhteşem bir dönüşü olduğunu belirten Uygur, “Evet, şu anda takım olarak zorlu yollardan geçiyoruz. Fakat inancımız ve motivasyonumuz tam. Takım olarak en kısa zamanda çok daha güzel başarılara imza atacağız. Dönüşümüz gerçekten muhteşem olacak. Ait olduğumuz yere en kısa zamanda geri dönmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya takım olarak hazırız. Gerek idmanlarda gerekse de oyun esnasında bütün oyun arkadaşlarımın kafasında tek bir düşünce var. O da başarı. Hep daha ileriye büyük bir azimle yol alıyoruz. Daha önce söylediğim gibi ait olduğumuz yere en kısa zamanda ve muhteşem bir şekilde geri döneceğiz” dedi.

“Başarı, takım işidir”

Şu an için takım olarak zorlu yollardan geçtiğini söyleyen Uygur, “Başarı, takım işidir. Takım kaptanlığı yaptığım sürece diğer arkadaşlarıma elimden gelen her yardımı yapacağım. Gerek idmanlarda gerekse de maç öncesinde oyuncuların motivasyonunun tam olması çok önemli. Başarıya giden en güçlü yol takım arkadaşlarının her daim arkanda olması ve gerektiği zaman gerekli motivasyonu birbirlerine verebilmesidir.” dedi.