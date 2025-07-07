29 maçta, 30 gol atmıştı... Süper Lig'in eski gol kralı takımsız kaldı

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen ve 2018-2019 sezonunun gol kralı olan Mbaye Diagne boşta kaldı...

2018-19 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen ve 17 maçta 20 gol atan Diagne, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuş ve burada da 12 maçta 10 gol atarak toplamda 30 golle 2018-2019 sezonunun Gol Kralı olmuştu.

Geçen sene Suudi Arabistan'ın Neom SC ekibine transfer olan ve burada da gollerine devam eden Mbaye Diagne kulübünden ayrıldı.

Türkiye'ye Süper Lig Gol Kralı olarak veda ederek Suudi Arabistan'a giden Mbaye Diagne Suudi Arabistan'da 2 sezonda 54 karşılaşmada 40 gol atıp 8 de asist yaparak Neom SC’nin Suudi Pro Lig’e yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

Neom SC'den yapılan açıklamada Diagne’ye emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.