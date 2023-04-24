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40 yaşındaki ünlü futbolcu ''devam'' dedi!

40 yaşındaki ünlü futbolcu ''devam'' dedi!
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Beşiktaş'ta da forma giyen 40 yaşındaki Pepe, Porto ile sözleşmesini uzattı. Ünlü futbolcu, 1 sene daha Porto için ter dökecek.

Uzun yıllar Real Madrid'de oynayan ardından Beşiktaş forması da giyen deneyimli savunmacı Pepe, Porto ile yeni sözleşme imzaladı.

"PEPE'NİN SON SÖZLEŞMESİ OLMAYABİLİR"
40 yaşındaki Pepe, Porto ile olan sözleşmesini 1 sene uzattı. İmza töreninde açıklamada bulunan Porto Başkanı Pinto da Costa, "40 yaşındaki bir futbolcunun sözleşme yenilemesi imkansız gibi gözüküyordu ancak imkansız değil. Bu Pepe'nin son sözleşmesi olmayabilir." ifadelerini kullandı.

28 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Pepe bu sezon Porto formasıyla 28 resmi maça çıktı. 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere Portekizli yıldız bu maçlarda 2275 dakika sahada kaldı.

 

Etiketler pepe beşiktaş porto
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