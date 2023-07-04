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Acun Ilıcalı, Türk futbolunun gelişmesi için yapılması gerekeni açıkladı

Acun Ilıcalı, Türk futbolunun gelişmesi için yapılması gerekeni açıkladı
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Hull City-Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Acun Ilıcal, Türk futbolunun gelişmesi için atılacak tek adımı açıkladı.

Kanal satın aldıktan sonra hayalini gerçekleştirerek Hull City takımını alan Acun Ilıcalı, futbola düşkünlüğü ile biliniyor. Ünlü medya patronu Türk futbolunun gelişmesi için atılacak tek adımı söyledi. Açıklamaları kaçak yollardan maç izleyenleri üzecek gibi görünüyor.

"IP TV'NİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Türkiye'de futbolun gelişmesinin tek bir yolu var. O da korsan yayını bitirmek. IP TV işinin önüne geçilmeli" dedi.

Etiketler acun ılıcalı türk futbolu gelişim
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