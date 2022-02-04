Adana Demirspor'un dünyada ünlü yıldız transferine bakın kim engel olmuş!

Everton'ın Teknik Direktörü Frank Lampard, dünyaca ünlü yıldız Dele Alli'nin Türkiye'ye gelmesine engel olmuş.

Süper Lig'de yaptıkları flaş transferlerle kendinden sıkça söz ettiren Adana Demirspor bir bomba daha patlatabilirmiş... 4 yıl önceki değeri 100 milyon Euro olan İngiliz futbolcu Dele Alli, Adana Demirspor'un kapısından dönmüş. Kulübün başkanı Murat Sancak, Dele Alli'yi kiralamak için Tottenham'la anlaştıklarını ancak Frank Lampard'ın araya girerek Everton'a transfer ettiğini söyledi.

"TRANSFERİ LAMPARD BOZDU"

Dele Alli transferi ile ilgili konuşan Sancak, "Dele Alli için Tottenham'la her konuda anlaşmıştık. Bize kiralık olacak vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye bile geldi. Transfer tam bitecekken Frank Lampard araya girdi ve oyuncuyu Everton'a aldı. Transferi Lampard bozdu." dedi.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO'YU BULMUŞTU

2015 yılında Tottenham'a transfer olduktan sonra taraftarın sevgilisi haline gelen ve İngiltere Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız oyuncunun değeri 100 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Bu sezon yaşadığı düşüşle birlikte takımdan ayrılan Dele Alli, performansını toplamak için fırsat arıyor.