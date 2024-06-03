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Afra Saraçoğlu'ndan bomba Jose Mourinho yorumu

Afra Saraçoğlu'ndan bomba Jose Mourinho yorumu
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Fenerbahçe'nin dünyada ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu transfer etmesinin ardından yaptığı paylaşımlara Afra Saraçoğlu'ndan yorum gecikmedi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Jose Mourinho yaptığı açıklamada, “Aile gibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe her taraftarıyla, her üyesiyle, destekleyen herkesle; yönetimde Başkan’dan başlayarak en son kişiye kadar… Oyuncular, hocalar, direktörler yani herkes beraber hareket etmeli. Elbette ki bu beraberlik ve destek güzel zamanlarda kolaydır ama biraz yara aldığınız zaman işte orada daha fazla beraber olunması gerekiyor. Bu gücü, taraftarların bu desteğini ve karşılamayı görünce stadyumda ve deplasmanda oynayacağımız maçlar gözümüzde canlanıyor" dedi.

 Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu bu paylaşımı görünce dayanamadı. Fanatik bir Fenerbahçeli olan güzel oyuncu "Bakın böyle böyle insanları yükseltiyorsunuz sonra gaza geliyoruz" yorumunda bulundu.

Afra Saraçoğlu'nun sözlerine binlerce yorum geldi.

Afra Saraçoğlu'ndan bomba Jose Mourinho yorumu - Resim : 1

Etiketler Afra Saraçoğlu Jose Mourinho yorum
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