Alex de Souza'nın acı günü: Babasını kaybetti

Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en unutulmaz isimlerinden olan Alex de Souza, babası Adenir Rodrigues de Souza’yı kaybetti.

Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en unutulmaz isimlerinden olan Alex de Souza, babası Adenir Rodrigues de Souza’yı kaybetti.

Fenerbahçe tweet attı

"Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza’ya Allah’tan rahmet diliyoruz."