Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe camiası yarın önemli bir buluşmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, yarın saat 14:15'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Toplantıda Koç'un gündemdeki sıcak konulara ilişkin açıklamalarda bulunacağı ve önemli mesajlar vereceği tahmin ediliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 13 Mart Çarşamba günü saat 14.15'te basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Ali Y. Koç’un, 13 Mart 2024 Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştireceği basın toplantısı saat 14.15’te başlayacaktır."