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Ankatagücü'nden bir yenildi daha: Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali

Ankatagücü'nden bir yenildi daha: Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 27.haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor’a 3-2 yenildi. Maçın ardından açıklama yapan MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu istifa sinyali verdi.

Trendyol Süper Lig’in 27.haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede MKE Ankaragücü 45.dakika Bassogog, Dk. 45+4.dakikad Efkan Bekiroğlu’nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

 KAYSERİSPOR, GERİDEN GELİP KAZANDI

İkinci yarıda Kayserispor 53.dakikada Nazon, 62.dakikada Jeanvier ve 90+3.dakikada Mane’nin attığı gollerle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 35’e çıkararak 8.sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 29 puanla 13.sırada kaldı.

 EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SİNYALİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamayla istifa sinyali verdi. Belözoğlu, taraftarlara yönelik, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar" dedi.

İsitifa sinyali veren Yılmaz, "Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim" diye konuştu.

Etiketler MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu istifa sinyal
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