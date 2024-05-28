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Antalyaspor ile anlaşmıştı: Alex de Souza Antalya'da

Antalyaspor ile anlaşmıştı: Alex de Souza Antalya'da
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Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi ve çok sayıda Antalyaspor taraftarı tarafından karşılandı.

Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Etiketler alex de souza antalya Antalyaspor
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