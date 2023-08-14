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Arda Güler ameliyatı sonrası Real Madrid'den açıklama geldi

Arda Güler ameliyatı sonrası Real Madrid'den açıklama geldi
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İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu.

İspanya La Liga devi Real Madrid, 21 Temmuz’da yapılan idmanda sağ dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan yeni transfer Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurdu.

Eflatun-beyazlı takımdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid sağlık hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler’in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, yaklaşık 6 hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Etiketler arda güler real madrid ameliyat
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