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Arda Güler neden oynamıyor ? Ancelotti açıkladı

Arda Güler neden oynamıyor ? Ancelotti açıkladı
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son 2 maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen ilk 11'de ya da yedekten görev vermediği Arda Güler için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadıkları maçta Portekiz'in Braga takımını 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında Arda Güler ile ilgili soruları yanıtladı.

Braga maçının kadrosunda olmasına ve oldukça avantajlı bir skor yakalamalarına rağmen Arda'ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." dedi.

Real Madrid-Braga maçını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella da tribünden izledi.

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