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Arda Güler'den kötü haber

Arda Güler'den kötü haber
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe, Milli Takım dönüşü sonrasında ağrı hisseden Arda Güler'in çekilen MR'ında dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Etiketler Fenerbahçe arda güler fernerbahçe
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