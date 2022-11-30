Arda Güler'den kötü haber
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe, Milli Takım dönüşü sonrasında ağrı hisseden Arda Güler'in çekilen MR'ında dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.
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