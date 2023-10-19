Arda Güler'den Türk taraftarların beklediği açıklama

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bir türlü hayalini kurduğu formayı giyemeyen Arda Güler, sahalara dönüş tarihini kendisi açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Genç yıldız, sezon öncesinde Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlandı ve tedavisi için Madrid'e döndü. Sahalardan iki ay uzak kalan yıldız futbolcu, eylül ayının sonunda geri döndü ancak bu kez de üst adalesinden sakatlık yaşayarak yine sahalardan uzak kalmıştı.

Milli orta saha, Real Madrid kadrosuyla antrenmanlara geri döndü. Şimdi gözler, sakatlığını atlatan genç oyuncunun sahalara dönmesine çevrildi. Başarılı futbolcu da merak edilen soruyu yanıtladı, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Arda Güler, "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum. Kasım ayında gerçek performansımla sahada olacağım" dedi.