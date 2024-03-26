Arda Güler'e 2 sürpriz talip birden

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler için iki Avrupa devi devreye girdi...

İspanya basını, Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler hakkında iki transfer iddiası ortaya attı.

Defensa Central’da yer alan haberlerden birine göre 19 yaşındaki yıldız futbolcu ile Almanya devi Bayern Münih ilgileniyor.

Habere göre Bayern Münih, Arda için Real Madrid'e 40 milyon euro önerebilir.

Aynı kaynakta yer alan bir başka habere göre ise Real Madrid, Arda'yı Florian Wirtz transferinde kullanmak isteyebilir.

Bu sezon Bayer Leverkusen'de gösterdiği performans ile bütün dünya devlerinin radarına giren 21 yaşındaki Alman yıldız için Real Madrid'in 50 milyon euro önereceği ve Arda'yı kiralık olarak gönderebileceği öne sürüldü.