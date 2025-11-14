  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu

Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu

Güncelleme:

Geçen yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in EURO 2024'de Gürcistan filelerine attığı gol EURO 2028 tanıtım videosuna girdi...

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2028) açılış maçının Galler'in başkenti Cardiff'de, final müsabakasının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağı UEFA tarafından açıklandı.

UEFA tarafından EURO 2028 turnuva markasının tanıtımı Londra'da gerçekleştirildi. Aynı zamanda İngiltere ve İrlanda'nın her yerinde yeni logo ve ev sahibi şehir logoları, ünlü simge yapılara ışık projeksiyonları ve şehir merkezlerindeki dijital ekranlar aracılığıyla sergilendi.

Geçen yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in EURO 2024'de Gürcistan filelerine attığı gol EURO 2028 tanıtım videosuna girdi...

Etkinlikte bir açıklama yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbol evrensel bir dildir. Tutkuyu, beceriyi, cesareti, dayanışmayı ve saygıyı her şeyden daha iyi ifade eder. EURO 2028'de hepimiz futbolu konuşacağız; yüksek sesle ve birlik içinde. Taraftarlar bu turnuvanın kalbi olacak. Maçların sahnelenme biçimiyle, ev sahibi şehirler ve stadyumlardaki hizmetlerle, hem mekanlarda hem de dünya genelinde taraftar deneyimini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Böylece her zamankinden daha fazla insan bu etkinliğin tadını doyasıya çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in EURO 2024'de Gürcistan filelerine attığı gol EURO 2028 tanıtım videosuna girdi...

Açılış maçı Cardiff, final ise Londra'da

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyecek ve 24 ülkenin katılacağı turnuvanın eleme kuraları 6 Aralık 2026 tarihinde Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekilecek.

Aynı zamanda turnuvanın açılış ve kapanış maçlarının nerede oynanacağı da belli oldu. 9 Haziran 2028'deki EURO 2028'in açılış mücadelesine Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Geçen yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in EURO 2024'de Gürcistan filelerine attığı gol EURO 2028 tanıtım videosuna girdi...

Jenerikte Arda Güler var...

2028 yılında oynanacak Euro 2028 Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım jeneriği yayınlandı.

Jenerik videosunda Real Madrid forması giyen milli yıldızımızın Arda Güler'in A Milli forma ile EURO 2024'te oynanan Türkiye-Gürcistan karşılaşmasında kaydettiği gol de yer aldı.

Arda Güler'in ceza sahası dışından Gürcistan filelerine gönderdiği golün yer aldığı Euro 2028 jeneriği sosyal medyaya da damgasını vurdu. 

text-ad
Etiketler euro 2028 Arda Güler arda güler'in golü jenerik euro 2028 jeneriği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek! Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek! Yine grip gibi ama grip değil! DSÖ'den yeni bir virüs uyarısı daha: ''H3N2 hızla yayılıyor!'' Yine grip gibi ama grip değil! DSÖ'den yeni bir virüs uyarısı daha: ''H3N2 hızla yayılıyor!'' Filenin Sultanları set vermeden namağlup şampiyon oldu Filenin Sultanları set vermeden namağlup şampiyon oldu Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü O Türkiye'nin ''su avcısı''... Türkiye'nin dört bir yanından onu arıyorlar! O Türkiye'nin ''su avcısı''... Türkiye'nin dört bir yanından onu arıyorlar! Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Türkiye 20 şehidine ağlarken, Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye 20 şehidine ağlarken, Yunanistan'dan skandal hamle! Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal
İstanbul trafiğinde tekmeli, yumruklu ''canım sıkkın gider misin'' saldırısı kamerada! İstanbul trafiğinde tekmeli, yumruklu ''canım sıkkın gider misin'' saldırısı kamerada! Öldüren ''tuzlu ayran iç geçer'' telkini sonrası memurlar ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma! Öldüren ''tuzlu ayran iç geçer'' telkini sonrası memurlar ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir taraf yazı diğer taraf karla kışı yaşayacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir taraf yazı diğer taraf karla kışı yaşayacak! Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi Yangın söndürme uçağımız düştü, 1 evladımız şehit oldu Yangın söndürme uçağımız düştü, 1 evladımız şehit oldu Kızılay tabelasının çilesi bitmedi: Üçüncü kez yenilenmek zorunda kaldı! Kızılay tabelasının çilesi bitmedi: Üçüncü kez yenilenmek zorunda kaldı! PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi! PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi!