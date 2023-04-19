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Arda Turan ilk transferini yaptı

Arda Turan ilk transferini yaptı
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TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Arda Turan, A Milli Futbol Takımı Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan'ı kadrosuna kattı.

Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, ilk transferini A Milli Futbol Takımı'ndan yaptı. Hürriyet'in haberine göre İstanbul ekibi, kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile anlaşmaya vardı.

Haberde, yapılan anlaşmaya göre antrenör için fesih bedeli ödeneceği ifade edildi. Karakovan'ın sözleşmesinde bulunan 300 bin liralık tazminatı Eyüpspor'un ödeyeceği kaydedildi.

Arda Turan, Eyüpspor'un başında ilk sınavını Göztepe karşısında verirken İstanbul ekibi, İzmir temsilcisine 1-0 mağlup olmuştu.

Eyüpspor, bu hafta sonu sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

Etiketler Eyüpspor Eyüpspor Arda Turan göztepe emrah karakovan transfer
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