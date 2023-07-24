Avrupa'da muhtemel rakiplerimiz belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden kulüplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bir sonraki turda karşılaşması muhtemel ekipler belli oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turlarını geçmesi halinde rakibi olacak takımlar bu kura çekiminde netleşecek. GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ TSİ 13.00'te çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kurasında Galatasaray seri başı olacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde: AC Sparta Prag KI Klaksvik / BK Hacken Ludogorets / Olimpija Ljubljana TEMSİLCİLERİMİZİN KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ TSİ 15.00'te çekilecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor seri başı olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde: Kecskemeti/ Riga FC FC Differdange 03 / NK Maribor KA Akureyri / Dundalk FC B36 Torshavn / Haverfordwest County Heart of Midlothian FC Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde: HNK Hajduk Split Zeljeznicar / Neftçi PFK FK Sutjeska / FC Santa Colom Balzan FC / FC Neman Grodno Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde: SK Brann NK Osijek / ZTE FC Gzira United FC / F91 Diddeleng Linfield FC / MKS Pogon Szczecin Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes MAÇ TAKVİMİ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak. UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.