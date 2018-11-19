Aykut Kocaman Atiker Konyaspor ile resmi sözleşme imzaladı

Geçen sezon sonu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süre takım çalıştırmayan ancak daha sonra eski takımı Konyaspor'la anlaşan Aykut Kocaman, Yeşil Beyazlılar'la sözleşme imzaladı.

"AYRILDIĞIM GÜNÜ UNUTMADIM"

Buradan ayrılışım çok alışıldık bir durum değildi. Biz millet olarak kavuşmaları iyi ama ayrılışları kötü yapan bir milletiz. Ancak ben Konya'dan ayrılırken tam tersi oldu. O günü unutamadım. O gün için herkese teşekkür ediyorum.

Demek ki yaptıklarımız bitmemiş ki, o günden çok daha iyi bir karşılama yapıldı ve ben yeniden buradayım. Umarım şu anki mutluluk ve gurur bu şekilde devam eder. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum.

"GEÇEN SEZON ÇOK YIPRATICIYDI"

Uzun süre beraber olduğunuz çok belli aşamaları çok büyük sıkıntılarla geldiğimiz bir dönemde Konyaspor'un Süper Kupa'yı aldığını görmek çok güzeldi. Umarım şu andan itibaren devamı gelir. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdim geçen sezon, yıpratıcı bir sezondu benim açımdan... Hayatın içinde tabii ki çok daha yıpratıcı anlar var lütfen kimse alınmasın bu sözden, sadece kendi mesleğim için konuşuyorum.

"KABACA BİR ŞEYLERE HAKİMİM"

Bir süre dinlenmeyi düşünüyordum. 4-5 ay geçtikten sonra 'Ortama bir bakarım' diyordum. Durumlar da bu şekilde gelişti. Ayrıntılarla ilgili, takımla ilgili çok fazla şey de söyleyemem. Kabaca birçok şeye hakimim ama detaylara girip yanlış yapmak istemem, kabalık da yapmak istemem. Bugün bir avantajımız var. Hedefe giderken herkesin bir adım öne gitmek istemesi güzel bir şey, bu avantaj bizim için. Beraber bir yolculuğa çıkıyoruz, umarım hayırlı, uğurlu güzel bir yolculuk olur.

MİLLİ TAKIM VE FENERBAHÇE SORULARINA YANIT YOK

Ayrıldığım günün bir sene öncesine dönerseniz, şunu görürsünüz. Her zaman olabildiğince doğru davranmaya ve konuşmaya çalışıyorum. Bugün çok güzel bir gün, lütfen başka konulara geçerek birbirimizi hırpalamayalım.

"GALATASARAY MAÇI SEZON İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK"

Çok sert bir Galatasaray maçıyla başlıyoruz. Belki bu maçın skoru bizi yapılanmaya da götürebilir, belki de hem yapılanma hem de 'Bu sene ne yapabiliriz'e götürecektir. Dün akşamdan itibaren ben ve ekibim heyecanla çalışmaya başladık. Umarım cuma akşamı futbol şansı denen şey yanımızda olur.

