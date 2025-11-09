  1. Anasayfa
  4. Bahis soruşturmasında sıra futbolculara geldi: Listede 600 isim var!

Güncelleme:

Hakemlere yönelik bahis soruşturmasında Interpol de devreye girdi. Soruşturma kapsamında 600 futbolcunun ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısıyla aktif hakemler arasında bahis oynandığını belirterek PFDK'ya sevk edileceklerini duyurmuştu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından günler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilk dalga operasyonda 21 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. 

600 FUTBOLCU İFADEYE ÇAĞRILACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; hakemler ve yöneticilerin ardından sıra futbolculara geldi. Interpol'ün de devreye girdiği öne sürülürken önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

Bahis oynayan isimlerin; Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerdeki yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynadıkları öne sürülürken; İnterpol’ün bu olayları Türk emniyet birimlerine aktardığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu söyledi. Hacıosmanoğlu'nun, 152 hakemin aktif bahis oynadığını duyurmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ayrıca Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edilen 152 hakemden 149'una 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpsor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa Spor Kulübünün eski dernek başkanı Fatih Saraç da yer aldı.

Sözcü

Etiketler Futbol bahis Hakem İnterpol
