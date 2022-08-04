Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Transfer olacaktım...

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, Trabzonspor'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'ye gideceğinin itirafında bulundu.

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, kendi belgeselinde ilginç itiraflarda bulundu. Bordo-mavililerin yıldız ismi Bakasetas, Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuştu.

"FENERBAHÇE'YE GİDECEKTİM"

"Trabzonspor'a transferim çok garip bir durumda gerçekleşti. İki üç günde oldu. Başka takımlar da temasta bulunmuştu. Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim ama son anda olmadı. Ama Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık. Fazla da zamanımız yoktu. Transfer döneminin sonu geliyordu."