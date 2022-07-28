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Başakşehir, İsrail'de turu geçen taraf oldu

Başakşehir, İsrail'de turu geçen taraf oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir İsrail ekibi Maccabi Netenya'yı 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Yeni sezon öncesi teknik direktörü Emre Belözoğlu ile iddialı bir başlangıç için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Netenya ile karşı karşıya geldi.

BAŞAKŞEHİR TURLADI!

İlk mücadelede rakibi ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın tek golü, mücadelenin 9. dakikasında Youssouf Ndayishimiye'nin ayağından geldi.

SIRADAKİ RAKİP...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'na adını yazdırmayı başaran Turuncu-Lacivertliler, Breidablik (İzlanda)-Buducnosy Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçtan Breidablik 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Buducnosy’de iki oyuncu kırmızı kart görmüştü.

MACCABI NETENYA - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Okaka

Etiketler başakşehir konferans ligi uefa
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