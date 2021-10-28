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Bayern Münih'ten tarihi yenilgi

Bayern Münih'ten tarihi yenilgi

Bayern Münih, Almanya Kupası 2. Turu'nda Borussia Mönchengladbach'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu ve elendi.

Borussia Park'ta oynanan maçı Mönchengladbach, 5-0 kazanarak tarihi bir galibiyetle turu kazandı.

Mönchengladbach, 2. dakikada Kouadio Kone'nin golüyle 1-0 öne geçti. 15. ve 21. dakikalarda Ramy Bensebain, birisi penaltıdan olmak üzre attığı iki golle skoru 3-0 yaptı ve bu aynı zamanda ilk yarınında sonucu oldu.

51. ve 57. dakikalarda Breel Embolo ile iki gol daha bulan Mönchengladbach, skoru 5-0 yaparak bir üst tura tarihi farkla yükselmeyi başardı.

Bayern Münih, 43 yıl sonra ilk kez bir maçı 5 fark yiyerek kaybetti.

Etiketler Bayern Münih Mönchengladbach
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