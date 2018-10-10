Belçika futbolunda deprem ! Gözaltı...

Belçika basınında yer alan haberlere göre ünlü menajer Mogi Bayat bu sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. 44 yaşındaki Bayat'ın iki ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. İlki dolandırıcılık ve kara para aklama. Belçika'da vergi ödememek için dolambaçlı yollara girdiği iddia ediliyor. Diğer suçlama ise Belçika Jupiler Pro Ligi'nde oynanan bazı maçların sonucuna etki etme yani şike. Federal Bölge Savcısı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bayat'ın haricinde Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko ve hakemler Sebastien Delferriere ile Bart Vertenten'in de gözaltına alındıklarını bildirdi

Club Brugge'den açıklama



Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe ise, "Kulübümüz soruşturmayla ilgili bilgileri yetkilerle paylaşıyor. Saklayacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Anderlecht, Club Brugge başta olmak üzere toplam 10 kulüpte aramalar yapıldığı kaydedildi. Anderlecht'in eski sportif direktörü Herman Van Holsbeeck de yine gözaltına alınan isimler arasında. Bu ismin Mogi Bayat ile yakın ilişkisi olduğu ve birlikte birçok transfer gerçekleştirdikleri belirtiliyor.