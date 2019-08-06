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  4. 06 Ağustos 2019 21:41

Beşiktaş Alpay Çelebi'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu Alpay Çelebi'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandığını bildirdi.

Beşiktaş Alpay Çelebi'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiraladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş’tan Alpay Çelebi ile Başkan Danışmanımız Mustafa Gülsoy’un da katıldığı imza töreniyle, 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Alpay Çelebi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş U21 takımıyla U21 Süper Ligi'nde 6 kez forma şansı buldu.

Beşiktaş , İstikbal Mobilya Kayserispor , Alpay Çelebi
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