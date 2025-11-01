  1. Anasayfa
Beşiktaş, bahis soruşturması için savcılığa başvurdu

Beşiktaş Kulübü, hakemlere yönelik bahis soruşturmasına müdahil olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya müdahil olma başvurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.

 Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir."

DHA

