Beşiktaş eski futbolcusu ile görüşmelere başladı !

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda siyah beyazlı takımda oynayan Daniel Opare’yi yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.
Geçen sezon Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Ganalı futbolcu, takımıyla yeni sözleşme imzalamadı.
Serbest durumda olan 27 yaşındaki sağ bekle görüşen yönetim, teklifini iletti. Bonservis bedeli olmayan Opare’nin Beşiktaş’a olumlu yanıt vermesi halinde transfer tamamlanacak.
Geçen sezon Augsburg’ta 17 maça çıkan Opare, son 3 sezonda Alman ekibinin formasını giydi.
Ganalı futbolcu Beşiktaş’ta görev yaptığı 6 aylık sürede 11 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.