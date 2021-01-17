Beşiktaş Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş Galatasaray derbisi bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İstanbul'da süren kar yağışı nedeniyle Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldı. Belli bir derecede sürekli kontrolleri yapılan zeminde bu tedbir nedeniyle kar tutmadı ve çimin sertleşmesine olanak tanınmadı. Bu arada stadın çevresinde çeşityi güvenlik önlemleri alınırken, sokağa kısıtlama kararları nedeniyle sadece görevlilerin olması dikkat çekti.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan Hasic'in yanı sıra cezalı Welinton bu karşılaşmada yer alamayacak. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Falcao, Emre Taşdemir ve Omar maç kadrosunda bulunmuyor.



İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar.

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Arda, Diagne.

Ligde geçen hafta Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

Geride kalan 18 lig maçından birini bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 33 puanla üçüncü sırada girdi.