Beşiktaş'ın acı günü: 49 yaşında kalbine yenik düştü

Beşiktaş U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Çapanoğlu'nun vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "U17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

