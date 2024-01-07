Beşiktaş'ın Bakasetas için ödeyeceği bonservis belli oldu
Beşiktaş, sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Anastasios Bakasetas ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Anastasios Bakasetas transferi için Trabzonspor'la anlaşma sağladı.
Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre Siyah-beyazlılar, Yunan futbolcu için yaklaşık 1,5 milyon euro bonservis ödeyecek.
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