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Beşiktaş'ın Bakasetas için ödeyeceği bonservis belli oldu

Beşiktaş'ın Bakasetas için ödeyeceği bonservis belli oldu
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Beşiktaş, sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Anastasios Bakasetas ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Anastasios Bakasetas transferi için Trabzonspor'la anlaşma sağladı.

Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre Siyah-beyazlılar, Yunan futbolcu için yaklaşık 1,5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Etiketler Bakasetas beşiktaş bonservis
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