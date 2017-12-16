Beşiktaş'ın Vida kararı ! Satılmayacak...

Devre arası transfer döneminde Vida’yı renklerine katacak olan Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncuya teklif geleceği yönündeki haberlerin çıkması üzerine, bir transfer zirvesi yapacak. Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş bir araya gelerek hem Vida hem de gidecek-gelecek oyuncular için bir yol haritası çizecek.

Astronomik rakam olmadığı sürece Vida’yı satmaya soğuk bakan siyah-beyazlı yönetim, Tosic’e de teklif gelmesi durumunda önceliği bu oyuncuya verecek. Hırvat stoperi bir sezon oynattıktan sonra satmak isteyen idareciler, rakamın 10 milyon euronun üstüne çıkması halinde, tecrübeli futbolcuyu oynatmadan satmayı gündemine alacak.

Yapılacak olan transfer zirvesinde, Vida dışında Cenk Tosun’u da konuşacak olan Beşiktaş Yönetimi, Cenk ile birlikte bir stoperi satmayı, Şenol Güneş’in onay vermesi halinde gündemine alacak. Devre arasında, gidenler olursa takıma takviye yapmayı planlayan yönetim, Talisca meselesini de karara bağlayacak.

Fenerbahçe'den Vida'ya çılgın teklif !

Şu an için Çin’den resmi bir teklifin henüz Benfica’ya gitmediğini bilen siyah-beyazlılar, bu oyuncu için Benfica’ya teklif sunacak. Talisca’nın bonservisini isteyen yönetim, bu oyuncuyu makul bir rakama alarak, bir dahaki satıştan Benfica’ya pay vermeyi önerecek.

Demba Ba takip ediliyor

Beşiktaş’ın eski futbolcusu olan ve ismi siyah-beyazlı ekiple anılmaya devam edilen Demba Ba için, kulübü Shanghai Shenhua’dan açıklama geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede uzun bir sakatlık dönemi geçiren tecrübeli golcünün halen rehabilitasyon sürecinde olduğu belirtildi.