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  4. 03 Haziran 2019 17:21

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yardımcılığına Şenol Fidan getirildi

Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta teknik ekip de şekillenmeye başladı. TRT Spor'un haberine göre; 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın yardımcılarından biri Şenol Fidan olurken, scout ekibinin başına Gökhan Keskin...

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yardımcılığına Şenol Fidan getirildi
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Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörlük görevine Şenol Fidan'ı getirdiği öğrenildi.

Uzun yıllar Mehmet Özdilek ile çalışan ve bir dönem de siyah-beyazlıların formasını giyen Fidan'ın, Özdilek ile sırasıyla Antalyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyespor ve Gençlerbirliği'nde beraber çalışmıştı.

SCOUT EKİBİ KESKİN'E EMANET

Oyuncu araştırma ekibini de titizlikle oluşturmak isteyen Abdullah Avcı, bu görev için de Gökhan Keskin ile söz kesti. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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