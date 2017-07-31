Beşiktaş'tan Medel'e kanca !

Atınç Nukan’ın talihsiz sakatlığının ardından stoper transferinin de golcü transferi kadar önem kazandığı Beşiktaş’tan farklı bir bölgeye hamle geldi. Siyah-beyazlılar, Inter’in Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel için Inter’in kapısını çaldı.

NTV Spor’un haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki savunmaya dönük ve mücadeleci orta saha oyuncusu için İtalyan devine 2 milyon Euro bonservis ücreti teklif etti. Bu transfer döneminde Trabzonspor’un da ilgilendiği ancak renklerine bağlayamadığı deneyimli oyuncu, Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakarken Inter’in teklife vereceği yanıt bekleniyor.