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  4. 06 Ekim 2019 21:49

Beşiktaş'tan N'Koudou ve Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'koudou'nun sağ arka adalesinde, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan N'Koudou ve Oğuzhan açıklaması
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam oynanan Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N’koudou ve Oğuzhan Özyakup’un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi ‘nde çekilen MR tetkikleri sonucu N’Koudou’nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan’ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tatafından başlanmıştır."

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Beşiktaş , oğuzhan özyakup , Kevin N'Koudou
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