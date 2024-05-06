  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bir futbol efsanesi daha hayatını kaybetti

Bir futbol efsanesi daha hayatını kaybetti

Bir futbol efsanesi daha hayatını kaybetti
Güncelleme:

Arjantin Milli Takımı ile 1978 Dünya Kupası'nı kazanan, Barcelona, Atletico Madrid, Boca Juniors, River Plate, Sampdoria gibi kulüpleri çalıştıran Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayata veda etti.

Arjantinli futbol efsanesi Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayatını kaybetti. 

Menotti kariyeri boyunca; 1977-78 sezonunda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası, 1978-79 sezonunda Arjantin U20 Milli Takımı ile U20 Dünya Kupası, 1982-83 sezonunda Barcelona ile İspanya Kupası ve 1983-84 sezonunda yine Barcelona ile İspanya Süper Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.

Etiketler Cesar Luis Menotti futbol efsanesi hayatını kaybetti vefat etti arjantinli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi YSK’nın Hatay seçimlerine itirazı reddetmesinin nedeni belli oldu YSK’nın Hatay seçimlerine itirazı reddetmesinin nedeni belli oldu İsrail Gazze'de bir evi vurdu İsrail Gazze'de bir evi vurdu Bir siyasi parti daha kuruluyor: Genel Başkanı ad adı da belli oldu Bir siyasi parti daha kuruluyor: Genel Başkanı ad adı da belli oldu Popun kraliçesinden 1,6 milyon kişiye ücretsiz konser Popun kraliçesinden 1,6 milyon kişiye ücretsiz konser Noterlerde yeni dönem başlıyor: Tüm illere gönderildi Noterlerde yeni dönem başlıyor: Tüm illere gönderildi Ancelotti'den Arda Güler resti: Ancelotti'den Arda Güler resti: İnfaz sistemine yeni düzenlemeler geliyor İnfaz sistemine yeni düzenlemeler geliyor Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı İstanbul'da bulunan doğalgazın ilk ateşi yandı İstanbul'da bulunan doğalgazın ilk ateşi yandı