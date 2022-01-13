Bomba iddia: Galatasaray hakkında skandal ifadeler kullanan isim göreve getirildi

Gazeteci Abdullah Biricik sosyal medyada Galatasaray hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray’da sular durulmuyor. Domenec Torrent’in göreve getirilmesinin ardından Florya’daki ekibinde büyük kısmı değişti. Son gelen iddialara göre antrenör Marc Gonzalo Martinez Galatasaray’ın teknik ekibine katıldı fakat Martinez’in daha önce yaptığı bir paylaşım Galatasaray taraftarını çileden çıkardı.

İddialara göre Marc Gonzalo Martinez daha önce Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Galatasaray’dan ‘malum takım’ olarak bahsetmiş ve bir dönem sarı kırmızılı ekipte forma giyen Carussca isimli futbolcuya yeteri kadar şans verilmediği iddiasıyla tepki göstermiş.

Gazeteci Abdullah Biricik de kendisine ait resmi sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşım yaparak ” Galatasaray’dan “malum takım” şeklinde bahseden birisinin Galatasaray’da görev alması kabul edilemez! Marc Gonzalo Martinez isimli şahıs işe alınmamalı, eğer işe alındı ise yanlıştan dönülüp derhal görevine son verilmelidir!” ifadelerini kullandı.